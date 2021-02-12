Крупнейшее сокращение британской экономики за 300 лет

Британская экономика в прошлом году пережила крупнейшее падение более чем за три столетия. ВВП страны сократился на 9,9%.

По сравнению с этим, прогноз на первый квартал нынешнего года довольно позитивный — сокращение на 4%, при том, что уже в декабре был отмечен небольшой рост экономики.

Риши Сунак, министр финансов Великобритании:

"Сегодняшние цифры говорят о том, что в прошлом году наша экономика пережила тяжёлый удар. Хотя зимой появились признаки восстановления, многие семьи и компании до сих пор находятся в трудной ситуации. Поэтому у нас есть всеобъемлющий план по созданию рабочих мест и поддержке людей в кризис. Следующий этап экономического ответа мы оформим в марте в рамках бюджета".

В британском центробанке полагают, что возвращение к докоронавирусном показателям в экономике произойдёт не раньше чем через год — это при условии успешной и широкомасштабной вакцинации. Но многие аналитики считают такой прогноз излишне оптимистичным.

К тому же помимо коронакризиса существенный вклад в сокращение британской экономики внёс и "брексит". В ближайшие два года потери от разрыва сложившихся экономических связей с континентом будут стоить королевству 2,25% ВВП. Таковы прогнозы Еврокомиссии. Евросоюз потеряет за тот же срок по той же причине около 0,5%.