Навальный: продолжение процесса

В Москве возобновился суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Он обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, который в прошлом году принял участие в записи видеоролика в поддержку изменений в российской конституции. Навальный позднее назвал снявшихся в ролике граждан «холуями» и «предателями». Виновным он себя не признаёт.

Судебный процесс начался ещё в августе, но прервался после того, как основатель Фонда борьбы с коррупцией был вывезен в Германию для лечения. Здесь ему диагностировали отравление веществом «Новичок». По его возвращении разбирательство продолжилось – как утверждает защита обвиняемого, с многочисленными процессуальными нарушениями. Десять дней назад суд заменил Алексею Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на 3,5 года заключения.

В конце января и начале февраля во многих городах России прошли массовые акции протеста, организованные его сторонниками. Митинги не согласовывались с властями и были разогнаны полицией. По данным правозащитников, были задержаны несколько тысяч участников. Освобождения Алексея Навального требуют от российских властей США и ряд европейских стран.