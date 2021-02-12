"Террористическая угроза вполне серьёзна"

В Дании в ходе нескольких спецопераций арестованы 13 человек, подозреваемых в связях с экстремистскими группировками и в подготовке терактов. В ходе обысков найдено огнестрельное оружие, а также химические материалы, из которых можно изготовить взрывчатку. Известно, что среди задержанных — восемь мужчин и пять женщин. Их национальность не раскрывается.

Флемминг Дрейер, Полиция безопасности Дании:

"Все эти события очень обеспокоили нас. Мы среди прочего нашли флаг ИГ. Это подтвердило наши опасения насчёт того, что эти люди вдохновлены исламским милитаризмом. К сожалению, картина такова, что террористическая угроза в Дании вполне серьёзна".

Часть операции проходила в Германии. По сообщениям СМИ, там был задержан по крайней мере один из подозреваемых. Полиция изъяла чёрный порох, запалы и пропагандистские материалы.