Ушёл из жизни музыкант Чик Кориа

Известный джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался в США в возрасте 79 лет. Его не стало ещё во вторник, но родственники музыканта сообщили об этом двумя днями позже.

Кориа был обладателем 23 престижных премий «Грэмми» и считается одним из наиболее выдающихся джазовых музыкантов в мире. В 1960-е годы он играл в коллективе Майлза Дэвиса, а затем основал собственную группу Return To Forever. За свою продолжительную карьеру он выступал и записывался с известнейшими джазовыми музыкантами и выпустил десятки дисков. Причиной смерти Кориа стала редкая форма рака, диагностированного лишь недавно.