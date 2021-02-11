Литва не выдаст Волкова, ФРГ принимает Навальную с "частным визитом"

Власти Литвы не станут задерживать по запросу Москвы руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом СМИ заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте. Она осудила "использование международных инструментов для политически мотивированного преследования". А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что "использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует само участие России в подобных инструментах", имея ввиду и Интерпол. В частности, это прямым текстом запрещено статьей 3 Уставом Международной организации уголовной полиции: "Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера".

В РФ в отношении Волкова возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям, а именно - к участию в несанкционированной акции протеста 23 января. Речь идет о ролике в YouTube, в котором присутствовала маркировка "0+", означающая, что видео предназначено для любой зрительской аудитории. Накануне политик был заочно арестован Басманным судом и объявлен в межгосударственный розыск по линии СНГ, в которое Литва никогда не входила. По возвращении в Россию ему грозит до трех лет лишения свободы. Сам Волков свою вину отрицает и обещает "продолжить работу".

Так, короче, я дочитал 200 страниц материалов дела. Завтра уже выложу всю мякотку, пока вам придется поверить мне на... Posted by Леонид Волков on Wednesday, February 10, 2021

Тем временем, стало известно, что после замены условного срока на реальный ее супругу по делу "Ив Роше" Юлия Навальная также покинула страну. По данным Der Spiegel, она отправилась в Германию с частным визитом. Именно в ФРГ проходил лечение политик после отравления. 1 февраля Щербинский суд Москвы признал Юлию Навальную виновной в участии в несогласованной акции и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. Позже Госдуме и Совету Федерации поступило предложение внести поправки в российское законодательство, чтобы не позволить физлицам-иноагентам и их близким родственникам участвовать в выборах в стране, в том числе - в парламентских, которые намечены на осень 2021 года. Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов.

В отношении ряда соратников Навального и муниципальных депутатов также возбуждены дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции 23 января. А участник манифестации 2 февраля рэпер Гнойный получил семь суток ареста за выкрикивание слова "клитор": он признан виновным в мелком хулиганстве.

Всего же в результате последних акций полиция задержала около 11 тысяч человек. В большинстве случаев их обвиняют в неповиновении стражам порядка. 10 февраля Госдума увеличила штрафы по соответствующим статьям в четыре раза - до 4 тысяч рублей. Также в качестве наказания предусмотрен арест на срок до 15 суток и обязательные работы на срок до 120 часов - это новшество.