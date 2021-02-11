Воздух в Марселе стал чище из-за приостановки морских круизов

Круизные лайнеры в Марселе из-за пандемии стоят на якоре в порту. Такая ситуация не вызывает сожалений у жители близлежащих районов. Об этом говорит местный пенсионер, чья квартира расположена всего в нескольких сотнях метров от причала: "Музыка, объявления по громкоговорителю на трех разных языках, отсюда все это было очень хорошо слышно, но теперь этого нет и я не могу сказать, что это плохо".

Индустрия морских перевозок служит одним из самых значительных источников загрязнения окружающей среды. В мэрии отмечают, что отсутствие активности в круизном порту положительным образом сказалось на экологии города.

"Важно знать, что морские перевозки, круизы, паромы — это 40% от общего объема загрязнения воздуха в Марселе, столько же приходится на движение транспорта. Это значительное влияние. Санитарный кризис привел к снижению уровня загрязнения воздуха в Марселе", — говорит Себастьен Барль, депутат партии "Европа Экология Зелёные", управляющий "зелёными" проектами в мэрии.

Но из-за отсутствия туристов убытки несут местные предприниматели. Серж Бруна владеет магазином мыла и говорит что его бизнес потерял 90% торгового оборота из-за того, что пассажиры круизных судов больше не гуляют в центре города.