Документы ковидной эпохи: Венгрия вводит иммунные паспорта

В Венгрии вводят иммунные паспорта. Такое решение приняло правительство страны. Документ будут выдавать тем гражданам, кто получили два компонента прививки от короанвируса и людям, переболевшим COVID-19. В первом случае будет указана дата введения второй дозы вакцины. Во втором - дата выписки из больницы. Если человек проходил лечение на дому, в сертификат включат данные о ПЦР-тесте на коронавирус.

Гергей Гуйаш, глава администрации премьер-министра: "Мы надеемся, что внедрение этих документов поможет нам как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Но правительство еще не решило, какие привелегии будут иметь обладатели сертификатов".

В Венгрии в настоящее время вакцинируют население несколькоми препаратами: Pfizer - BioNTech, Moderna и АstraZeneca. В четверг здесь начали прививать людей и российской вакциной "Спутник V".

По словам главы администрации премьер-министра, в феврале Венгрия получит 200 тысяч доз "Спутник V". Страна так же рассчитывает на китайскую вакцину Sinopharm Covid-19.