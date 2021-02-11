Брюссель улучшил прогноз для экономики еврозоны

Еврокомиссия объявила, что для экономики забрезжил «свет в конце туннеля». Брюссель прогнозирует, что объём производства вернётся к уровню до пандемии быстрее, чем ожидалось ранее. В этом году хозяйство еврозоны вырастет на 3,8% и примерно на столько же в 2022.

Хотя на текущий год прогноз стал ниже, он улучшился на следующий год. Брюссель официльно выразил осторожный оптимизм.

В интервью Euronews Еврокомиссар по экономике объяснил положительную тенденцию успехами вакцинации от коронавируса.

"Что существенно изменило наш прогноз, так это прорыв с прививками, - сказал Паоло Джентилони. - В ноябре нам стало ясно, что в 2021 году будет доступно несколько вакцин. Зима всё ещё трудная. Мы видем хорошую перспектива на вторую половину этого года и на 2022 год, когда ожидается сильный отскок».

Он, однако, он указал на то, что остаётся высоким уровень неопределённости, связанный, например, с мутацией коронавируса.

Ожидается, что после резкого падения объёмов производства в прошлом году Испания и Франция продемонстрируют самый быстрый рост в этом году - 5,6% и 5,5% соответственно.

А что же локомотив Евросоюза, Германия? Ожидалась, что её экономика слегка сожмётся за последние три месяца прошлого года по сравнению с предыдущим кварталом, а она увеличилась, хотя и всего на десятую долю процента.

Для сравнения, рост ВВП Соединённых Штатов составил за это период 1%, а Китая — 6,5%. Это показывает, что европейское хозяйство хуже их справляется с нашествием коронавируса.

В Бельгии могут гордиться тем, что несмотря на жёсткие карантинные меры и холода производство не замёрзло. Её экономика вырасла на 0,2% по сравнению с тремя предыдущими месяцами.

Джентилони выделил среди самых больших проблем - влияние Covid-19 на занятость и социальную сплоченность.

«В целом сильная и быстрая реакция снизила социальное воздействие, но не следует переоценивать это снижение, - продолжал итальянец. - Тот факт, что рост безработицы у нас лишь незначительный, не говорит всей правды. Поэтому обязательство Союза и национальных правительств предотвращать ухудшения социальной ситуации остаются актуальными».

Джентилони подчеркнул, что из-за недостатка данных, прогноз Еврокомиссии не полностью учитывает положительный эффект, который может оказать использования Фонда восстановления ЕС объёмом 750 млрд евро. Ожидается, что первые выплаты из него начнутся в начале лета.