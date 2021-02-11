Датское министерство окружающей среды объявило конкурс под названием "Самая дикая природа Дании". В нем могут принять участие все муниципалитеты страны. Цель этого мероприятия - найти как можно больше мест для создания и поддержания дикой природы и биоразнообразия, позволяя траве, деревьям и другим растениям расти свободно. Ведь, как подчеркивают организаторы, в стране есть природные сокровища, не имеющие аналогов в Европе. Среди них старинные девственные леса и прекрасные луга.

Министр окружающей среды Дании Леа Вермелин: "Мы переживаем экологический кризис. Биоразнообразие во всем мире сокращается - тысячи видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения. К счастью, каждый может что-то сделать для нашей природы и изменить ее".

Некоторые муниципалитеты уже проделали подобную работу. Стине Стетсон, руководитель проекта в Лейре, с гордостью показывает дикий луг в своем муниципалитете. Здесь уже увеличилось количество видов бабочек и пчел, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения.

Стине Стетсон, руководитель проекта, муниципалитет Лейре: "Посмотрите сюда. Вы наступили на него, но ничего страшного, у нас их много! Это - лотус корникулатос из семейства бобовых. У нас есть бабочки, которым очень нравится это специфическое растение".

Победителя конкурса определит жюри из трех человек. Это министр окружающей среды, телеведущий популярного шоу "Фермер"и биолог. Никаких конкретных правил нет. Напротив, приветствуются все новаторские идеи и инновационные способы сделать свой муниципалитет самым "диким". Победитель будет объявлен в конце 2022 года. В прошлом году правительство Дании согласилось выделить 119 миллионов евро в фонды природы и биоразнообразия для поддержания нетронутых лесов и создания национальных парков.