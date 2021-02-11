Лукашенко: "Мы удержали свою страну — пока"

В Беларуси будет создана комиссия по конституционной реформе: об этом говорится в проекте резолюции Всебелорусского народного собрания, которое начало работу в четверг.

Этот форум собирается в Минске каждые пять лет для обсуждения стратегии развития страны. В этот раз, на фоне протестов, которые длятся уже полгода, к социально-экономическим вопросам прибавились политические.

Александр Лукашенко, президент РБ:

"Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне. Это были для них определённые испытания их оружия, это был трамплин для нападения на Россию. Это не была никакая цветная революция, это мятеж, и метод его — блицкриг. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну — пока".

При этом белорусские оппозиционеры не признают легитимность собрания и считают, что оно не отражает мнение всех граждан, а единственная его цель — закрепить существующее положение вещей. Ещё накануне Светлана Тихановская призывала своих сторонников выходить на улицы.

Резко критически происходящее оценили в Евросоюзе и США. Западные политики считают, что с помощью съезда не наладить диалога с оппозицией. Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси призвал Брюссель к "полному непризнанию" собрания и любых решений, которое оно вынесет.