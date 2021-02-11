Лондон утратил статус центра торговли акциями ЕС

Амстердам вышел в европейские лидеры торговли ценными бумагами, обойдя по этому показателю один из ведущих мировых финансовых центров - Лондон. В январе на Амстердамской фондовой бирже, а также торговых площадках CBOE Europe и Turquoise ежедневная торговля акциями, в среднем составляла 9,2 млрд евро, что более чем в четыре раза превышает декабрьские показатели. Объемы продаж ценных бумаг в Лондоне в январе упали до 8,6 млрд евро в день.

Сдвиг в сторону увеличения операций в Амстердаме и снижения торгов в британской столице эксперты связывают с запретом Брюсселя на торговлю для финансовых учреждений ЕС в Лондоне. Таким образом, Амстердам стал одним из первых городов, который выиграл от выхода Великобритании из Евросоюза.

С начала года в Амстердаме также возросла активность на рынках свопов и суверенных долговых обязательств, операции по которым чаще всего проходили в Лондоне. Аналитики назвали ситуацию закономерной, отметив, что хотя Лондон и утратил статус центра торговли акциями ЕС, но у него все же есть шанс занять свою нишу в торговле.