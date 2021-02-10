Европарламент проголосовал за Фонд восстановления

Европейский парламент одобрил правила использования странами-членами ЕС Фонда восстановления после пандемии. За это проголосовали 582 депутата, 40 были против при 69 воздержавшихся. Часть из 750 млрд евро предполагается заимствовать на рынках капитала, остальные, как сказала Маргарида Маркеш из Португалии, государствам нужно будет взять из собственных ресурсов:

"Это означает, что мы одобрили европейский ответ коронавирусу. Деньги должны поступать гражданам, семьям, компаниям, государствам. Теперь очередь национальных парламентов ратифицировать решения о том, где изыскать собственные резервы для создания фонда, для создания ЕС следующего поколения."

Центральную часть фонда составлят 672,5 млрд евро. В эту сумму входят 312,5 млрд, которые будут предоставлены правительствам в виде безвозвратных грантов, а ещё 360 млрд евро - в виде кредитов, подлежащих возврату. Выплаты будут производиться странам-членам пропорционально, исходя из численности их населения, уровня безработицы и падения ВВП из-за пандемии.

Правительства ЕС должны до 30 апреля представить предложения о том, как именно они потратят деньги. Председатель Бюджетного комитета бельгиец Йохан ван Овертфельд призывает Еврокомиссию тщательно проверить целесообразность этих предложений, а затем - их воплощение в жизнь.

«Планы должны усиливать реформы и приводить к продуктивным государственным инвестициям — вот два основных критерия. И затем нужно осуществлять достаточный контроль, чтобы деньги на самом деле были потрачены так, как предполагалось».

Правительствам полагается направить 37% денег из восстановительного фонда на меры по предотвращению климатических изменений и 20% - на развитие цифровых технологий. Немецкий «зелёный» Расмус Андресен приветствует намерение Еврокомиссии произвести заимствования на международных рынках:

«Консерваторы пытаются сказать, что сложилась исключительная ситуации, когда нам нужен Фонд восстановления. Но после того, как пандемия уйдет, мы должны оставить Евросоюзу возможность создать его снова. Мы думаем, что и в будущих кризисах мы могли бы использовать такие инструменты, как Фонд восстановления ".

К настоящему времени 19 стран уже представили в Еврокомиссию проекты своих национальных планов.