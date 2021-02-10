Еврокомиссар Тьерри Бретон посетил завод вакцины AstraZeneca

Еврокомиссар Тьерри Бретон посетил завод вакцины AstraZenecaКомментарии
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые направила своего представителя на предприятие по производству вакцины от коронавируса. Тьерри Бретон посетил завод фирмы Thermo Fisher Scientific в западной Бельгии, чтобы разобраться с причинами задержек и перебоев с поставками в страны ЕС препарата AstraZeneca. После этого комиссар по внутреннему рынку в интервью Euronews отметили большой размах и значение решаемой проблемы:
«Никогда в европейской истории и, я думаю, можно сказать, в истории человечества, промышленный выпуск вакцин не начинался так быстро, - сказал Бретон. - Поэтому совершенно нормально, что мы можем наблюдать здесь и там некоторые затруднения. Когда вы начинаете производство такого масштаба, важнее всего обеспечить качество, а это может замедлить весь процесс. Но после увиденного мною сегодня я уверен, что мы сможем достичь наших целей ».
Пока Бретон осматривал завод, разработчики AstraZeneca объявили, что будут сотрудничать с немецким производителем вакцин IDT Biologika. Оба изучают возможность ускорения выпуска препаратов против COVID-19 во втором квартале года, чтобы помочь удовлетворять потребности Европы в прививках во время пандемии. Тем временем, еврокомиссар по внутреннему рынку уже заглядывал в будущее:
«Как нам, скажем, за 18 месяцев, стать полностью независимыми в вопросах вакцины? Как мы можем проследить мутацию штаммов вируса? Как нам всё организовать? Что мы должны сделать в первую очередь? Как мы можем убедиться в эффективности вакцины против новых вариантов? "
Покидая предприятие, Бретон выразили уверенность, что Европа справится с нашествием коронавируса при условии тесного сотрудничества всех научных, коммерческих и общественных организаций. Только тогда, сказал еврокомиссар, будет успешно применяться вакцина, на разработку которого ушло десять месяцев вместо многих лет.