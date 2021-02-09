Останки воинов 1812 года перезахоронят в Вязьме

Когда-то непримиримые враги - русские и французские солдаты - обретут покой в братской могиле. В Вязьме перезахоронят останки участников Отечественной войны 1812 года.

Спустя более чем два столетия их обнаружили археологи во время масштабных раскопок в Смоленской области, проходивших под эгидой франко-российского форума "Трианонский диалог".

В ходе исследований мест сражений в 2020 году были также найдены останки наполеоновского генерала Шарля Этьена Гюдена, что позже подтвердила ДНК-экспертиза.

Иван Мартин, атташе по вопросам обороны при посольстве Франции: "Безусловно, это весьма важное событие. Оно имеет символическое значение. Это часть общей истории наших стран. Также это честь, оказанная французским воинам, которые погибли здесь и которых мы собираемся перезахоронить со всеми подобающими почестями".

"Безусловно, это весьма важное событие. Оно имеет символическое значение. Это часть общей истории наших стран. Также это честь, оказанная французским воинам, которые погибли здесь и которых мы собираемся перезахоронить со всеми подобающими почестями". Иван Мартин атташе по вопросам обороны при посольстве Франции в Москве

Светлана Макеева, вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив: "Выходит, что солдаты будут покоиться вместе. Возможно, это имеет и позитивный оттенок, поскольку несмотря на то, что они воевали друг против друга, сейчас они смогут обрести мир".

Церемония погребения 120 солдат состоится 13 февраля. Ожидается, что в числе почётных гостей будут потомки наполеоновского маршала Иоахима Мюрата и представители Императорского дома Романовых, а также около 100 реконструкторов военно-исторических клубов в униформе тех времён.