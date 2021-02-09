Ушла из жизни певица Мэри Уилсон

Известная американская певица Мэри Уилсон скончалась в возрасте 76 лет. Она была участницей трио The Supremes, одного из самых успешных музыкальных коллективов 1960-х годов. «Where Did Our Love Go» стала первой песней группы, возглавившей хит-парад США, и принёсшей ей настоящую славу.

– Мы даже не знали, когда выпустили диск с этой песней, мы тогда отправились в большое турне, и были просто счастливы, – вспоминала позднееУилсон. – А потом, конечно, песня стала хитом номер один, а мы стали звёздами. Помню, что домой мы тогда вернулись не автобусом, а полетели самолётом – в самый первый раз. Это действительно был большой успех.

Причины внезапной смерти певицы не называются, известно лишь, что она ушла из жизни во сне в ночь на вторник. Двумя днями ранее Уилсон объявила, что готовит новые сольные записи, и надеется, что они будут выпущены к 6 марта, дню её рождения.