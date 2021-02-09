Фестиваль света в Копенгагене

С наступлением темноты небо над датской столицей озаряется сотнями огней. Фестиваль света проходит в Копенгагене. Более 30 светящихся арт-объектов предстают перед зрителями.

Ни комендантского часа, ни локдауна. Ношение масок на открытом воздухе не обязательно. Правда, посетители могут совершать прогулку группами из максимум четырёх человек.

Джеспер Конгшауг, куратор Фестиваля света:

"Мы так счастливы и гордимся тем, что смогли провести фестиваль. Это, наверное, единственное подобное мероприятие в этом году".

"Фестиваль света в эти тёмные времена - хорошая идея. Он привносит хоть что-то радужное в нашу жизнь. Это некий стимул, посланный искусством, к тому, чтобы поразмышлять о разных вещах", - говорит местный житель.

"Мы узнали о фестивале благодаря соцсетям. Это фантастика!" - восклицает турист из Испании.

Ему вторят гости из Великобритании: _"Пусть и холодно, зато здесь есть на что посмотреть, это здорово. __Это скрасило наш вечер". _

Мероприятие продлится до 27 февраля. Увидеть световые инсталляции можно и без посещения датской столицы - на официальном сайте фестиваля и его страницах в соцсетях.