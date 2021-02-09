На что тратить Европейский фонд восстановления после пандемии?

Год назад в благополучном тогда Брюсселе открылись пивзавод и бар под названием La Jungle "Джунгли". Теперь это слово подходит для описания царящего в Бельгии экономического кризиса, отсутствия поддержки со стороны государства, ожесточённой конкуренции. В марте из-за вспышки коронавируса власти в первый раз закрыли рестораны и бары. "Джунгли" работают навынос или с доставкой на дом. Совладелец пивной Кристоф Бравен сдаваться пока не намерен:

«Конечно, если так будет продолжаться ещё месяцев пять, возникнут проблемы. Но мы стараемся оставаться позитивными».

Кристоф убедился в том, что помощь не всегда оказывается тем, кто больше всего в ней нуждается:

«Думаю, за этот кризис крупные компании пострадали не так уж сильно, к тому же их поддерживают меры, принятые правительством. Но никто не выручает малый бизнес, а он идёт к гибели. Нужно поддерживать в первую очередь таких предпринимателей, как мы».

В течение 2020 года положение малых и средних предприятий ухудшалось. По данным Евростата, осенью прошлого года количество банкротств увеличилось на 25,7% по сравнению со вторым кварталом. В Евросоюзе насчитывается 16 млн зарегистрированных безработных, ещё 40 млн пережидают пандемию дома, пользуясь краткосрочной государственной поддержкой. Глава Европейской федерация профсоюзов Лука Визентини заступается в первую очередь за тех, чей уровень жизни падает из-за вынужденного простоя:

«Этим людям необходимо помочь. В ситуации, когда невозможно снова открыть предприятие, им необходимо дать компенсацию, иначе начнутся социальные волнения, и люди будут протестовать. Если они не получат достаточной компенсации, они перестанут соблюдать правила ".

Европейский союз вскоре начнёт выдавать средства из своего 750-миллиардного фонда экономического восстановления. Но многие государства неохотно финансируют меры социальной поддержки, которые не обеспечивают быстрый подъём хозяйства. Профсоюзный деятель призывает правительства действовать быстро и не скупиться:

«Страны-члены очень боятся влезать в новые долги, хотя заимствования сейчас можно делать, по сути, бесплатно, потому что процентные ставки близки к нулю. А значит, у правительств нет алиби, чтобы уйти от необходимости продолжения чрезвычайных мер. Государства должны и дальше тратить на защиту рабочих, защиту компаний, защиту тех, кто находится на рынке труда. В противном случае полученные из центра деньги будут бесполезны. Из кризисной ситуации не выбраться, если не преодолеть её сейчас".

Европейские Парламент и Совет собираются дать зелёный свет выделению средств на социально-экономическое восстановление государствам-члены, которые должны будут сами обеспечивать, чтобы эти деньги достигли малых и средних предприятий. Подспорьем в ликвидации последствий пандемии станет и общий бюджет ЕС.