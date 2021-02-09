Что происходит с биткойном

Стоимость биткойна быстро приближался к 50 тысячам долларов. Таком росту во многом способствовало известие о том, что компания Tesla инвестировала в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов и планирует в скором времени принимать биткойн в качестве оплаты. Своим мнением делится Ричард Лайонс, профессор Калифорнийского университета:

– На мой взгляд, это неизбежная тенденция. Полагаю, что не только биткойн, но и другие разнообразные криптовалюты в ближайшие пять лет будут всё больше и больше использоваться при расчётах. Нет никаких сомнений в динамике стоимости биткойна за последний год и далее. Но столь же несомненны и колебания его курса со временем. И лично я не советовал бы индивидуальным инвесторам вкладывать в биткойн значительные средства или свои пенсионные накопления. Не делайте этого.

За последние два года многие компании стали использовать концепцию, известную как блокчейн, которая служит основой биткойна. Между тем криптовалюта, как и прежде, используется, в основном, теми, кто не доверяет банковской системе, преступниками, отмывающими деньги, а также как средство сбережения накоплений.

– Здесь важно понимание того, что правительство не может обесценить вашу криптовалюту, – поясняет Майкл Венуто, сооснователь Toroso Investments. – Именно в этом её ценность, именно это отличает её от долларов, юаней, фунтов и евро.

Между тем в Китае около 50 тысяч человек смогут протестировать криптовалюту, которую разрабатывает центробанк страны. Они получат по 200 электронных юаней и смогут их потратить в ближайшие семь дней, когда в Китае отмечают лунный Новый год.