Оправданы авторы докфильма о пароме "Эстония"

Шведский суд оправдал журналистов, снимавших документальный фильм о катастрофе парома "Эстония", который включал и подводные съёмки. Их обвиняли в нарушении закона о защите морских захоронений, которым и является утонувшее в 1994 году судно. Но соглашение об охране заключено между Финляндией, Швецией и Эстонией, а съёмочная группа работала на немецком корабле. Судьи пришли к выводу, что в таких обстоятельствах шведские законы не применимы.

Хенрик Эвертссон, журналист:

"Мы не собирались нарушать закон в ходе расследования, да в этом и не было совершенно никакой необходимости. Я очень рад, что суд в итоге прислушался к этим доводам".

Гибель парома "Эстония" унесла жизни 852 человек и по числу жертв является крупнейшей в Европе в мирное время. Согласно результатам официального расследования, в сильный шторм разрушилась носовая часть, судно затонуло очень быстро, и большинство людей не успели выбраться.

Однако катастрофа породила множество конспирологических версий, одну из которых и разрабатывали авторы документального фильма. Подводные съёмки обнаружили в борту четырёхметровую пробоину, которую не нашли при предыдущих обследованиях.

Лента вышла в прошлом году, после чего власти Швеции, Финляндии и Эстонии не исключили, что проведут повторное расследование.