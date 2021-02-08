Зимнее ненастье накрыло Европу

Снегопад, метель, ненастье. Шторм "Дарси", обрушился на Великобританию, принеся с собой холодный воздух из России и Восточной Европы. Подобная картина наблюдалась здесь три года назад, когда на европейский континент из Сибири пришел циклон, который прозвали "зверем с востока".

И сегодня на дорогах страны снежные заторы. По этой причине закрылись некоторые центры вакцинации.

"Мне должны поставить прививку сегодня: я записан на 16.30. Я пошел на риск: погода очень сильно испортилась, но назад дороги уже не было", - сетует мужчина.

На обледенелых дорогах Германии за всего лишь сутки произошло несколько сотен ДТП. В них пострадали по последним данным 28 человек.

Прогнозы метеорологов не внушают оптимизма. Власти призвали граждан оставаться дома, организовав размещение в приютах лиц без определённого места жительства, которым в таких условиях, да еще и при минусовой температуре приходится особенно тяжело.

Борис Кюст, сотрудник дорожной полиции:

"Здесь сильные порывы ветра и снегопад, дороги очень скользкие. Мы делаем всё возможное, чтобы автомагистрали оставались чистыми. Однако желательно отказаться от любых передвижений, если в них нет особой необходимости”.

Дожди, вызывавшие наводнения в ряде регионов Франции, не прекращаются. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома близ рек, которые уже вышли или вот-вот выйдут из берегов. Продолжает подниматься уровень воды в Сене. Часть каменной статуи Зуав у моста Альма, который для парижан служит индикатором наводнений, уже не видна.

На севере началось похолодание. По прогнозам, циклон будет продвигаться в губь страны. Ожидаются сильные снегопады.

Метель разыгралась в Нидерландах. Температура опустилась до -3 градусов. В некоторых районах выпало до 30 см снега. Такого ненастья здесь не видали как минимум десять лет. Правительство было вынуждено отменить еженедельное совещание по ситуации с пандемией коронавируса. Объявлен последний - красный - уровень погодной опасности. Он действует по всей стране.

Впрочем, некоторые жители Нидерландов, судя по всему, полагают, что у природы нет плохой погоды.