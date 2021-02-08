В кампании вакцинации Украине поможет Евросоюз

Власти Нидерландов, чтобы предотвратить распространение более заразного британского штамма коронавируса, решили продлить комендантский час до 2 марта. Находиться на улице без весомых причин после девяти вечера по-прежнему будет запрещено. Число инфицированных в стране сокращается. Вместе с тем, на британский вариант приходится две трети от всех новых случаев заражения.

Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС передать часть своих вакцин Украине. Прививочная кампания здесь должна начаться в середине февраля. От использования российских препаратов власти отказались. В минздраве сообщили, что Украина получила подтверждение о поставке 22 миллионов доз вакцин от разных производителей, включая Pfizer - Biontech, которые будут поставлены в рамках мировой инициативы COVAX. Так же страна рассчитывает на прививки AstraZeneca, Novavax и CoronaVac. Для Украины с населением, превышающим сорок миллионов, этого недостаточно, и президент обратился за помощью к ЕС.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы договорились о поставках вакцин Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Первый этап вакцинации начнется в этом месяце. Наши врачи, военные и Национальная гвардия получат вакцину".

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран (по образованию врач-невролог) показал пример сомневающимся соотечественникам и привился от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Препарат был одобрен для использования во Франции на минувшей неделе. С 18 января прививки в стране делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всему населению старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями.

В Италии идет второй этап вакцинации, который планируется завершить к концу апреля. Прививки делают людям старше 80-ти лет, не живущим в домах престарелых. Детей тестируют. Малышей от неприятной процедуры отвлекают клоуны.

В Португалии надеются, что пик эпидемии пройден. Число летальных исходов от COVID-19 за сутки cоставило 196. Это самый низкий показатель за последние три недели. За двадцать четыре часа коронавирусом заразились 2 505 человек. Однако больницы все еще переполнены пациентами с COVID-19.