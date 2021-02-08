В Брюсселе многие недовольны поездкой Борреля в Москву

Верховный представитель Евросоюза по внешним делам Жозеп Боррель вернулся в Брюссель. Ряд депутатов Европарламента выразили недовольство итогами его визита в Москву, во время которого из России были высланы трое европейских дипломатов, а глава МИД Сергей Лавров назвал ЕС "ненадёжным партнёром".

Эстонец Рихо Террас отправил Председателю Еврокомиссии просьбу уволить шефа дипломатии. Он сказал Euronews, что собрал под своим письмом 60 подписей своих коллег из разных политических групп:

«Я понимаю, что нужно вести диалог, но если один играет в хоккей с шайбой, другой не может танцевать на льду. Именно это и произошло в Москве, - сказал Террас. - Министр иностранных дел России возил господина Борреля по льду, унижал его, напал на наших союзников, США, оскорбил Европейский Союз. Я ожидаю, что Боррель поймет, насколько это унизительно, и сам уйдет в отставку».

Однако Боррель попытался оправдать свою поездку, указав, что это Россия не воспользовалась возможностью для конструктивного диалога. Он заручился поддержкой французских евродепутатов. Один из них, либерал Бернар Гетта, считает, что ЕС единым голосов осудил жестокое обращение полиции со сторонниками Алексея Навального и заключение в тюрьму этого оппозиционера:

Я не понимаю, почему мы в Европарламенте должны предлагать господину Путину победу, когда он только что потерпел серьёзное политическое поражение, - сказал Гетта. - Кризис - в Москве, а не в Брюсселе. Конечно есть нюансы, может быть, даже разногласия, о том, какие санкции следует применять против России. Со своей стороны, я, как и многие мои коллеги-депутаты, считаю, что подвергать санкциям нужно не столько Россию, сколько окружение г-на Путина".

Гетта подчеркнул, что следующим шагом против Кремля не должна быть остановка проекта «Северный поток-2», которую можно использовать только как последнее средство против Путина.

Боррелю придётся в следующий понедельник отвечать на жёсткие вопросы министров иностранных дел ЕС, особенно тех, кто с самого начала возражал против этого визита.

А в этот понедельник Швеция, Польша и Германия объявили о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Москвы.