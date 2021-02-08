"Зелёной моде" - зелёный свет

Ритейлеры одежды говорят об избыточных запасах на своих складах и сокращают весенние заказы. Поставщики сталкиваются с задержкой платежей. Швейные фабрики пытаются удержаться на плаву. Представители модной индустрии верили в экономическое восстановление, но надежда рухнула из-за новых локдаунов и неравномерного распространения вакцин.

Правда, наблюдается пижамный бум. Но это не особо успокаивает. Британская сеть Primark, сообщила, что в ее хранилищах находится одежда весенне-летней коллекции прошлого года на 150 миллионов фунтов стерлингов и осенне-зимняя - на 200 миллионов.

Тем временем экоактивисты и представители неправительственных организаций призвали Евросоюз разработать и ввести законы, поощряющие производителей, ритейлеров и потребителей обратить внимание на так называемую "зеленую модель". Речь идет об отказе от использования невозобновляемых ресурсов, химических веществ и удобрений.

Таким образом, считает эксперт Урска Транк, "Европейская комиссия смогла бы удостовериться в том, что индустрия моды действительно несет ответственность за отходы, создаваемые перепроизводством одежды, и быть уверенной в том, что потребители, относившие свои вещи, отдали их для повторного использования, или в утиль для последующей переработки. Последнее - сфера ответственности производителей и продавцов".

Мода - жадная до воды индустрия. По некоторым данным, текстильная промышленность использует порядка ста миллиардов кубометров воды в год. На производство уходит больше энергии, чем в судоходстве и авиации вместе взятых. Специалисты опасаются: если не принять меры, мировая индустрия моды к 2050 году будет потреблять четверть мирового ежегодного запаса углерода.