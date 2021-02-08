Коронавирус: австрийская стратегия

В Австрии вновь оживлённо на торговых улицах. С понедельника ограничения в стране ослаблены, открылись школы, магазины и салоны бытовых услуг. По мнению властей, в последнее время жёсткие меры оказались малоэффективными. Так или иначе, многие здесь восприняли перемены с радостью.

– Конечно, для нас очень важно, что мы смогли открыться, – говорит Микеле Гаргано, парикмахер. – Ведь нам нужно работать. Как теперь положено, мы у всех проверяем отрицательный тест на ковид, сделанный не более, чем двое суток назад.

На входе требуется предъявить документ о недавнем тестировании. Для того, чтобы обеспечить людям такую возможность, Австрия значительно увеличила число центров бесплатного тестирования, действующих повсюду – в музеях, в аптеках и даже по месту работы. Министр здравоохранения Рудольф Аншобер страны считает такую стратегию весьма удачной:

– Тест, дающий доступ – нечто совершенно новое. И если это сработает, то это будет означать, что у нас ежедневно проводится очень широкое тестирование. То есть тестируется не определённый слой населения, считающий это важным, а, по сути, почти каждый.

Между тем, глава германской партии Христианско-социальный союз Маркус Блюме назвал такой подход безответственным, отметив, что Австрия и Чехия ставят под угрозу достигнутые его страной успехи. В Бавария даже рассматривали возможность закрытия границы с Австрией, отчасти из-за обнаружения в Тироле новых вариантов вируса, мутировавшего в Южной Африке. Несмотря на это, австрийские власти намерены отстаивать выбранный путь. Передаёт корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер:

– Австрия рассматривает возможность более широкого применения своей новой концепции. Это означает, что без документа о недавнем тестировании, скоро нельзя будет зайти не только в парикмахерскую, но и, вероятно, также в театр или кино.