Инфицированные среди спасённых

Спасательное судно «The Ocean Viking», принадлежащее неправительственным организациям, направляется в сицилийский порт Аугуста, получив разрешение итальянских властей. На его борту – 422 мигранта, у восьми из которых выявлен ковид. Эти люди были спасены у берегов Ливии.

По словам координатора поисково-спасательных работ Луизы Альберы, инфицированные были изолированы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Но, поскольку речь идёт о судне длиной всего 69 м, спасённые всё равно находятся слишком близко друг к другу.

После высадки в порту мигранты будут переведены на судно «Рапсодия» для карантина. Ранее вертолётом была эвакуирована на Мальту беременная женщина вместе со своим спутником. Среди оставшихся мигрантов – 124 несовершеннолетних.