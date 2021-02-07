Индия: смертоносный сход ледника

По меньшей мере семь человек погибли, около 150 пропали без вести в результате схода ледника на севере Индии. Трагедия произошла в высокогорных районах штата Утарракханд. Ледовые массы устремились по ущелью вдоль реки Алакнанд, притоку Ганга, сметая всё на своём пути. В частности, снесена дамба, разрушены две строящиеся здесь электростанции и рабочий посёлок. К месту бедствия направлены спасатели. По данным СМИ, они пытаются вызволить около 15 человек, укрывшихся в туннеле, выходы из которого оказались под завалами. Власти организуют также эвакуацию жителей деревень, расположенных на склонах вдоль берегов реки.