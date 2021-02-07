Россияне разгромили итальянцев в финале Кубка ATP

Российская команда завоевала Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP, разгромив в финале итальянцев. Для победы в Мельбурне россиянам хватило всего двух матчей и четырёх сетов.

Решающей стала встреча Даниила Медведева с Маттео Берреттини, — их называли сильнейшими игроками команд. Матч продлился 1 час 21 минуту и завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Россиянин совершил 4 эйса и допустил 3 двойные ошибки. У Берреттини 3 эйса и 1 двойная ошибка.

До этого Андрей Рублёв обыграл — так же в двух сетах — Фабио Фоньини, практически не встретив сопротивления. Матч продлился всего час и завершился со счётом 6:1, 6:2.

Эти две победы обеспечили российской команде первенство. Был запланирован и третий матч — в парном разряде Евгений Донской и Аслан Карацев должны были встретиться с Симоне Болелли и Андреа Вавасорри, но это уже не повлияло бы на итоговый расклад и игру отменили.

Кубок ATP проводится во второй раз, он предваряет Открытый чемпионат Австралии по теннису, который стартует уже в понедельник.