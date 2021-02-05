СБ ООН осудил переворот в Мьянме

Совет Безопасности ООН, собравшийся на срочное заседание, посвященное военному перевороту в Мьянме, завершился принятием резолюции.

В нем международное сообщество призвало к освобождению известного политика и государственного деятеля Аун Сан Су Чжи, как и других арестованных, и выразило озабоченность по поводу введения чрезвычайного положения, при котором власть сосредоточена в руках военного коменданта Мин Аунга Хлаинга.

Эту позицию выразила председательствовавшая на заседании посол Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудвард: "Мы призываем к немедленному освобождению всех задержанных, мы поддерживаем движение Мьянмы по пути постепенного перехода к демократии, и мы надеемся, что этот процесс будет, несмотря ни на что, продолжаться".

Было также выражено пожелание " улаживать разногласия посредством диалога в рамках конституционного поля".

Военные Мьянмы, на несколько лет ушедшие с авансцены, вновь вернулись к власти насильственным путем, они уже предъявили взятой под стражу и находящейся в заключении Аун Сан Су Чжи официальные обвинения в нарушении закона.