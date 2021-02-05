Мнения о визите Жозепа Борреля в Москву разошлись

Польза от этого визита в Москву, а также выбор времени для него, многим показались сомнительными. В тот же день, когда верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель беседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, оппозиционный деятель Алексей Навальный был снова доставлен в суд.

Своим мнение об это поделились с Euronews политики и эксперты. Член Европейского совета по международным отношениям Джонанна Хоса считает, что Боррелл не проявил необходимой твёрдости:

«Мы видим, что ЕС избегает конфронтации с Россией. По словам Лаврова, обе стороны согласились с тем, что любое дальнейшее ухудшение ситуации между ними может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Москва прекрасно знает, что Брюссель не хочет дальнейшего ухудшения. Поэтому она чувствует себя вольной делать то, что хочет во многих отношениях ".

Боррель заявил, что прямой обмен мнениями с российским коллегой даёт информацию к стратегической дискуссии об отношених с Россией, которую лидеры ЕС проведут в марте. Евродепутат из Финляндии Эльси Катайнен одобряет откровенное обсуждение острых тем:

«Я вижу, как дискуссия об этом открывается. Хорошо, что Боррель ясно изложил позицию ЕС и осудил происходящее в России. Это очень важно. Двусторонний диалог должен оставаться открытым даже в сложных ситуациях».

Главный дипломат ЕС не исключил новых санкций в связи с отравлением и заключением Навального. Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов уверен, что Кремль не уступит:

«Путинское руководство Путина никогда не сдается под давлением. Так что я, честно говоря, не ожидаю какого-либо прямого воздействия заявлений не только г-на Борреля, но и канцлера Меркель, президента Макрона или других европейских лидеров. Они не имеют прямого влияния на ситуацию с Навальным ».

Потеплению двусторонних отношений может способствовать «Спутник V». Подозрение к российской вакцине в странах ЕС сменяется надеждой защититься с её помощью от коронавируса.