ВОЗ призывает Европу ускорить вакцинацию и объясняет, почему это важно

Европа должна общими усилиями ускорить кампанию по вакцинации населения от коронавируса. Одновременно фармацевтическим фирмам необходимо резко увеличить производственные мощности. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения на фоне обеспокоенности относительно эффективности имеющихся прививок против новых штаммов коронавируса.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: "Первое, что нужно отметить - вирус распространяется с большей скоростью, поэтому все больше людей заболевают, а это означает, что системам здравоохранения разных стран, которые и так перегружены, справляться будет еще тяжелее. Второй момент - эффективность вакцины. Есть некоторые предварительные данные, что, в частности, южноафриканский вариант может вызвать ряд проблем, но мы еще в этом не уверены. Именно поэтому мы должны быть очень бдительными".

На данный момент в мире существуют около четырех тысяч вариантов коронавируса. Более того, не исключено появление других, более проблемных мутаций. Правоохранительные органы Франции и Германии усилили контроль за пассажирами, путешествующими на поездах между двумя странами.

Нина Верхайд - студентка. Она путешествует из Страсбурга во Фрибург.

"С появлением нового варианта коронавируса ситуация может стать действительно пугающей. Так что я понимаю, почему проводят проверки. Но все же это как-то непревычно и странно", - говорит Нина.

Вакцинация активно идет во всех странах ЕС. В Испании минздрав разрешил использовать прививку от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, но только для возрастной группы от 18 до 55 лет.

По решению властей, первыми препаратом AstraZeneca привьют медиков и медико-социальных работников, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией. Испанцев, живущих в домах престарелых вакцинируют препаратами Pfizer и Moderna.

Итальянские власти до конца марта обещают привить семь миллионов граждан. После жестких ограничений, действовавших во время второй волны пандемии, в 15-ти из 20 регионов страны открылись бары и рестораны: клиенты могут выпить кофе в помещении и пообедать на террасе. С 18 часов заведения общепита закрываются. Приветствуют посетителей, в основном местных жителей, и главные музеи Италии.