Французский спектакль с депортацией рома в Бельгию

Ранним утром группа цыган, живущих в окрестностях французского Лилля, готовится ехать к городским властям с жалобами. За неделю до этого в их поселение нагрянули полицейские, отобрали документы и велели явиться в участок для оформления депортации. Эти рома являются гражданами Румынии и соответственно, Евросоюза, но правительство Франции отказывает им в праве на постоянное проживание в стране.

Обитатель табора по имени Виктор со страхом и возмущением вспоминает полицейскую облаву:

«Они приехали, стали бить в дверь, кричать "это полиция, предъявите удостоверения личности". Это не хорошо. Я приехал сюда искать работу, а не воровать или что-нибудь ещё».

Несколько гражданских активистов помогают цыганам и пытаются воспрепятствовать их выдворению в соседнюю Бельгию. Корреспондент Euronews Елена Каваллоне передаёт:

«За мной Франция, а здесь Бельгия. Мы находимся прямо на границе между двумя странами, и именно сюда полиция собирается привести цыган, осуществив тем самым предписанную депортацию. Мы будем ждать и соблюдать осторожность, стараться быть незамеченными, чтобы не сорвать полицейскую операцию и, главное, не подвергнуть опасности тех, кто в неё втянут».

В конце операции полиция возвращает группе рома документы, оформляет им справки о произведённой высылке из Франции, а затем просто оставляет их у дороги. Цыгане пересекают бельгийскую границу и менее чем через 15 минут движутся обратно в направлении Лилля.

По словам активистов, полиция уже десять лет повторяет такую инсценировку задержания и депортации. Зачем? Объясняет юрист организации «Коллектив солидарности с рома»:

«Так сотрудникам префектуры и пограничной полиции проще делать вид, что они выполняют порученное им дело. Они врываются в табор, когда люди там спят, и всё происходит просто, - сказал Доминик Планкке. - Рома - единственные европейские граждане, которые подвергаются такому обращению. Во Франции ведутся большие споры по поводу того, что обещания властей выгонять нелегально находящихся в ней лиц не выполняются. Эти рома улучшают статистику ».

В 2020 году из этого цыганского лагеря было совершено 13 массовых депортаций, а с начала нынешнего года это уже вторая. В сумме это примерно 13% от общего числа изгнаний за рубеж по всему региону Лилля. Юрист считает эти депортации не только фальшивыми, но и контрпродуктивными:

«Что бы с этими рома ни делали, они не видят своего будущего нигде, кроме нашей страны, - сказал Планкке. - А эти изгнания мешают их интеграции и трудоустройству».

На сегодня злоключения с облавой, депортацией и возвращением закончены. Виктор и его жена получили обратно свои удостоверения личности. Пока они могут чувствовать себя дома и в безопасности, хотя бы, до следующего "спектакля".