"Брексит": грузы пошли в обход

Рейсы паромов, перевозящих грузы между Ирландией и Францией участились в три раза с начала года. Резкий рост грузооборота произошёл сразу после брексита, поскольку перевозчики теперь предпочитают более простые маршруты, идущие в обход Великобритании.

Паромы курсируют напрямую между Дублином и Рослэром и французскими портами, такими как Шербур. Это избавляет водителей от бумажной волокиты и оставляет им больше времени для отдыха. Говорит Оле Бокманн, директор паромной компании Irish Ferry France:

– Раньше всего три судна в неделю было, с первого января стали через день приходить, а с конца прошлой недели – ежедневно.

До Брексита более 150 тысяч грузовиков перевозили три миллиона тонн грузов из Ирландии в другие страны ЕС и обратно по британским дорогам. Теперь ситуация изменилась.

– В январе мы насчитали около 9000 трейлеров, а годом ранее было 3000, – рассказывает Янник Милле, управляющий шербурским портом. – То есть, наши грузоперевозки в Ирландию выросли в три раза.

Возможно, речь идёт лишь о временных изменениях, но возникшие в британских портах задержки и простои уже привели к пересмотру привычных маршрутов ирландских перевозчиков.