General Motors приостановит работу заводов из-за дефицита полупроводников

Американский автопроизводитель General Motors приостановит работу трех заводов в США, Канаде и Мексике и вдвое сократит производство на заводе в Южной Корее. Причина - глобальный дефицит полупроводников.

Как сообщается, на следующей неделе остановятся заводы в Канзасе (США), канадской провинции Онтарио и мексиканском штате Сан-Луис-Потоси.

Компания будет раз в неделю обновлять информацию о работе предприятий и рассчитывает в будущем компенсировать объемы производства. Однако представители General Motors предупредили, что в 2021 году производственные планы могут быть сорваны.

В прошлом месяце компания признала, что ощущает последствия нехватки полупроводников. Микросхемы используются в производстве различных элементов автомобилей и спрос на нах растет на фоне расширения продаж электромобилей. Кроме того, дефицит полупроводников вызван резким повышением спроса во время пандемии на микросхемы для игровых приставок и бытовой электроники.