Италия: Марио Драги соберёт кабмин

Сформировать новое - неполитическое - правительство, которое будет управлять страной во время пандемии -такое желание изъявил президент Италии. Накануне Серджо Маттарелла провёл переговоры с бывшим главой Европейского Центрального Банка.

Именно Марио Драги теперь имеет все шансы стать новым премьер-министром, после того, как этот пост покинул Джузеппе Конте. Ранее председатель Палаты депутатов Роберто Фико, которому было поручено сформировать кабинет министров на основе старого большинства, не справился с задачей.

Серджо Маттарелла, президент Италии: "Я считаю своим долгом обратиться ко всем политическим силам в парламенте с просьбой выразить вотум доверия новому правительству высокого уровня, которое не должно отождествляться с какой-либо политической доктриной. Поэтому я рассчитываю, что мне будет поручено сформировать правительство, которое сможет справиться с чрезвычайными ситуациями".

Прозвище "Супер Марио" Драги заслужил ещё будучи на посту главы ЕЦБ. Ему приписывают решающую роль в спасении единой европейской валюты во время долгового кризиса еврозоны.

На очереди - Италия. Пандемия нанесла серьёзный урон её экономике, которая и без того находилась в стагнации. По уровню смертности от коронавируса страна удерживает второе место в Европе.

Призывая политические силы поддержать свою инициативу, Серджо Маттарелла предупредил, что в столь "критический момент" Италия не может себе позволить проведение досрочных выборов.