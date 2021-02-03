Ко встрече Жозепа Борреля в Москве с Сергеем Лавровым

На этот четверг назначена встреча в Москве министра иностранных дел Сергея Лаврова с Жозепом Боррелем. В последний раз Верховный представитель Евросоюза по внешней политике посещал Россию 4 года назад. А нынешние переговоры состоятся через пару дней после того, как оппозиционный деятель Алексей Навальный был приговорен к тюремному заключению.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов не ждёт от этой встречи резкого улучшения двустронних связей:

«Я не думаю, что под давлением Евросоюза или ещё каких-либо внешних факторов, под воздействием санкций, произойдёт изменение в позиции российской власти. Ожидания от наших западных партнёров сейчас в российском руководстве очень низкие. То есть никто не верит, что независимо от того, что Россия делает или не делает, но никто не верит, что эти отношения могут наладиться».

Один европейский дипломат сказал Euronews, что визит в Москву проходит в "очень неподходящее время"; что Брюссель не обладает достаточными рычагами давления на Москву для продуктивного диалога; и что Боррель рискует потерять доверие коллег и подчинённых. На днях министры иностранных дел балтийских стран, Польши и Румынии попросили отложить эту поездку и усилить санкции против России.

"ЕС и Россия могут начать нормализацию отношений, но мяч находится на стороне российских властей, - сказал бывший глава МИД Эстонии и евродепутат Урмас Паэт. - Проблема не только в аресте Навального и его сторонников, но и в аннексии Крыма, в продолжающейся войне на Востоке Украины. Господин Боррель должен быть очень твердым, он должен изложить чёткую позицию Европейского Союза по всем этим нарушениям прав человека и международного права со стороны России".

Под угрозой такие проекты, как "Северный поток-2". Сотрудник бельгийского института международных отношений «Эгмонт» считает, что примению позиций сторон могло бы способствовать развитие их экономического сотрудничества:

"Мы страдаем, но страдает и Россия, - сказал Марк Франко. - Россия страдает больше, потому что ей нужен западный капитал, западные технологии, широкое сотрудничество с Западом. Модернизация и диверсификация российской экономики пока не особенно успешны. Китай не будет предлагать для этого решения. Именно Европа может предоставить инвестиции. Евросоюз может получить огромную выгоду от экономического сотрудничества с Россией и от экспорта из неё, причём не только сырья. Посмотрите на вакцину "Спутник", которая признана очень эффективной. Это область, в которой мы можем работать вместе с обоюдной пользой".

Мало кто возлагает в Брюсселе надежды на поездку Борреля. Ему придётся отчитывааться об её итогах на предстоящем Совете ЕС по иностранным делам, где всё ещё будут рассматриваться возможные санкции.