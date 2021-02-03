Немецкие медики пришли на помощь португальским коллегам

Португалия, переживающая обострение эпидемической ситуации, получила помощь от Германии. Самолет Бундесвера доставил в Лиссабон группу врачей и средний медперсонал (всего 26 человек), а также 40 мобильных и 10 стационарных аппаратов ИВЛ, 150 медицинских кроватей, другое оборудование и медикаменты.

Команда немецких специалистов будет работать в одной из частных клиник Лиссабона и помогать португальским медикам в лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Несмотря на действующие в Португалии ограничительные меры, скорость распространения коронавирусной инфекции остается высокой. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Лиссабоне. Машины скорой помощи часами ждут, когда доставленного к клинике пациента примут в приемном покое. В медицинских учреждениях не хватает мест. Больных переводят в госпитали, расположенные за пределами столичного региона.

За сутки в Португалии коронавирусом заразились 9 тысяч человек, 240 скончались от COVID-19. За время пандемии, в стране с населением чуть превышающим 10 миллионов, вирус был выявлен у более чем 740 тысяч человек.