Джефф Безос уходит с поста гендиректора Amazon

Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon. Он займет должность исполнительного председателя совета директоров. Бразды правления перейдут Энди Ясси, который в данный момент возглавляет подразделение Amazon Web Services.

Произойдёт это в третьем квартале текущего года, говорится в официальном заявлении компании.

Безос основал её 1994 году. За 30 лет он сделал Amazon крупнейшим интернет-магазином со штатом свыше миллиона работников, а сам стал одним из богатейших людей мира.

Накануне был опубликован финансовый отчёт корпорации. Согласно ему, в последние три месяца прошлого года был впервые зафиксирован объём продаж на сумму более 100 миллиардов долларов.

Смена руководства происходит на фоне растущей прибыли Amazon, но одновременно - усиления политического контроля над деятельностью компании, твердят эксперты.

Кроме того, особенно в период пандемии участились жалобы сотрудников на условия труда. На днях компания согласилась выплатить почти 62 миллиона долларов для урегулирования иска о невыплате чаевых внештатным водителям доставки.