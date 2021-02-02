Носороги ЮАР - за карантин

Истребление носорогов в ЮАР в 2020 году сократилось на треть. Однако, как сообщили местные власти, резкое снижение масштабов браконьерства было вызвано ограничениями на передвижение людей в связи с пандемией. Когда карантинные меры были сняты, произошел новый всплеск незаконного уничтожения животных.

В докладе министра окружающей среды страны Барбары Криси говорится, что в прошлом году было убито не менее 394 носорогов, тогда как годом ранее - на 200 больше. Основная часть из них - 245 - была убита в Национальном парке Крюгера, на границе с Мозамбиком.

В Южной Африке, где проживает почти 80% всей популяции носорогов планеты, количество погибших особей сокращается шестой год подряд. Однако браконьеры все же продолжают свои набеги и нападения, отвечая на высокий спрос на рога носорога из Азии, где они используются в традиционной медицине и в качестве якобы афродизиака.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) за последнее десятилетие из-за засухи и браконьерства популяция носорогов в Национальном парке Крюгера сократилась почти на 70 процентов.