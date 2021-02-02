Pfizer ожидает рост прибыли

Фармацевтическая компания Pfizer повысила свой прогноз по прибыли на текущий год, рассчитывая на массированное производство крайне востребованной вакцины против COVID-19. Многие страны, стремясь обуздать пандемию, готовы подписать соглашения с Pfizer, которая намерена поставить в текущем году два миллиарда доз вакцины.

На конец января Pfizer поставила около 65 миллионов доз по всему миру, почти половину из них – в Соединённые Штаты. К концу мая, как ожидается, США получат 200 миллионов доз.

В целях увеличения объёмов компания пошла на ряд изменений производственного процесса, что привело к задержкам поставок в европейские страны, но её представители обещают нагнать упущенные срои.

По оценкам Pfizer, в этом году выручка от вакцины разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech, составит около 12,5 миллиарда евро.

Pfizer впервые сообщила о размерах ожидаемой от продажи вакцины прибыли. В компании не исключают, что эта сумма может увеличиться в том случае, если будут подписаны дополнительные контракты.