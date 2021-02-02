Евросоюз: когда экономика больна

Европейская экономика в четвертом квартале прошлого года сократилась меньше, чем прогнозировали эксперты. Однако есть предпосылки тому, что она движется к еще одному, вероятно, более резкому спаду в первом квартале наступившего года. В третьем квартале 2020 го, на фоне ослабления ограничительных мер, ВВП стран ЕС вырос на 11,5% в покварательном выражении. В октябре-декабре показатель сократился на 0,5% . Эти данные представила статистическая служба Европейского Союза - Евростат. В годовом исчеслении ВВП сократился на 6,8% в еврозоне и на 6,4% в государствах странах Евросоюза.

На восстановление европейской экономики, считают специалисты, может понадобится около двух лет. Самое заметное снижение в четвертом квартале прошлого года зафиксировано в Австрии (-4,3%) и в Италии (-2%).

Экономика Испании выросла на 0,4%. ВВП Германии в 4-м квартале подрос на 0,1% относительно предыдущего квартала, когда повышение составляло 8,5%. Эксперты подчеркивают, что динамика ВВП в первом квартале 2021 года в первую очередь будет зависить от жесткости антикоронавирусных ограничений и успеха компании по вакцинации населения.