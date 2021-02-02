Евросоюз присматривается к китайской вакцине SinoPharm и "Спутнику V"

По темпам прививок от коронавируса Евросоюз отстает от некоторых стран. Вот почему государство-член ЕС Венгрия вслед за Сербией, не состоящей в Союзе, одобрила применение для защиты своего населения китайской вакцины SinoPharm и российской "Спутник V".

Авторитетный научный журнал Lancet оценил эффективность российского укола в более чем 91%. Однако Брюссель требует, чтобы другие столицы ЕС вели дела только с теми фармацевтическими компаниями, офисы и предприятия которых находятся на территории Евросоюза. А вакцины должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств.

«Многое зависит от производственных мощностей компании, её способности получить положительную оценку от Европейского агентства лекарственных средств, - сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. - Поэтому в данный момент мы советуем, мы рекомендуем сосредоточиться на реализации нашей стратегии и получать поставки, которые нам полагаются».

Китай и Россия сами производят свои вакцины, пусть и не в достаточных количествах. Но министр здравоохранения Германии Йенс Шпан намекнул, что Берлин может договориться с Москвой или Пекином об импорте этих препаратов до одобрения их агентством лекарственных средств.

Сотрудник Германского фонда Маршалла считает, что вакцины становятся для Евросоюза геополитическим козырем для завоевания благосклонности третьих стран на Востоке, особенно тех, кто не может рассчитывать на поставки с Запада в ближайшем будущем:

«Тем временем китайцы и русские проводят кампании дезинформации, говоря, мол, ваша Pfizer оказывает побочное действие, - сказала Кристина Берзина. - Так что идёт борьба за репутацию и признание эффективности вакцины ».

Евросоюз пока одобрил для использования в своих странах три вакцины. Но ему не удаётся получить столько доз, сколько было обещано их производителями, и обеспечить выполнение своих заказов на будущее.