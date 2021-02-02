Пандемия усугубляет в Евросоюзе проблемы бедности и одиночества

Covid-19 и экономический спад обрекают большое количество европейцев на бедность и одиночество. Докладчик ООН по вопросу о нищете предупреждает о приближении второй волны кризиса и презывает Евросоюз не скупиться на социальные расходы. Пандемия усугубляет в Евросоюзе пробемы бедности и одиночества

Covid-19 и экономический спад обрекают большое количество европейцев на нищету и одиночество. Этот процесс растянут во времени. Так произошло с бельгийцем Раймоном Жаке. Этот бывший книготорговец живёт на небольшую пенсию. После начала пандемии он некоторое время продавал остатки литературы на блошином рынке, встречал там старых знакомых. Теперь необходимость соблюдать карантинные меры лишила его и этого:

«Бедность - это социальная бедность, а не просто финансовая. И эта социальная бедность очень серьёзная. Я имею в виду, что люди нуждаются в общении. А мы сидим взаперти, мы так и умрём каждый в своей комнате. Я живу один, у меня маленькая квартирка за 400 евро, в ней нет ничего грандиозного. В конце концов я умру от изоляции ».

Сегодня Раймону новые книги не по карману. Он не ездит на своей машине потому, что нет денег её заправлять. На счету у пенсионера каждый цент.

"На днях я искал питту. Этот хлеб обошёлся мне в 6,5 евро. Для моего бюджета это большая нагрузка. Такое я могу себе позволить только время от времени. Я купил яйца, помидоры и картофель, чтобы приготовить моё любимое фрикасе. На большее у меня денег не хватило».

Осенью Раймон заразился корнавирусом и решил лечиться дома. При плохом самочувствии ему трудно себе готовить, соблюдать личную гигиену. Он пытается сохранять человеческое достоинство, но иногда на это не хватает сил:

«Грустно быть в беспомощном и несчастном состоянии. Время от времени у меня наступает душевный срыв или я падаю в обморок. Я спрашиваю себя, как мне из этого выбраться».

Ещё до финансового кризиса 2008 года и сегодняшних проблем в здравоохранении Евросоюзу не удалось выполнить свою задачу по сокращению бедности. Её риску подвержен каждый пятый человек или 21,1% населения. Между тем специальный докладчик ООН Оливье де Шуттер по вопросу крайней нищеты предупреждает о приближении второй волны кризиса, начавшегося год назад:

«Этот кризис – как двуствольное ружьё. Много людей у нас лишились работы и дохода за первые нескольких месяцев. Они в очень трудной ситуации. Затем будет вторая волна увольнений, если государственная поддержка компаниям будет постепенно сокращаться, что приведёт к их разорению. Мы уже видим, что бизнес едва держится на плаву. Поэтому, к сожалению, есть основания опасаться очень заметного роста бедности к концу 2021 года ».

Докладчик ООН предлагает Европейскому Союзу не скупиться на социальные расходы. Де Шуттер считает, что их нужно рассматривать не как затраты, увеличивающие госдолг, а как долгосрочные инвестиции.