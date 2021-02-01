Бунтующие трейдеры "взяли" серебро: что дальше?

Противостояние между биржами и «бунтующими трейдерами» с форума Reddit обернулось рекордным за восемь лет ростом цен на серебро. Призывы вкладывать деньги в драгоценные металлы стали распространяться после успеха кампании по повышению котировок сети магазинов GameStop — её акции подорожали в 30 раз. Это стало возможным, благодаря упрощенному доступу к торгам через приложения вроде Robinhood.

С этой платформы, по мнению профессиональных трейдеров, и начались все проблемы. «У хедж-фондов действительно появился серьезный противник, — рассуждает руководитель отдела маркетинговых исследований Baader Bank Робер Халвер. — Можно сказать, что Robinhood стал слишком силён для шерифа Ноттингема. Я думаю, что, если дойдет до серьёзных последствий, вмешаются американские регулирующие органы. Иначе вся финансовая система окажется под угрозой, а ни один политик не захочет так рисковать».

«Грабь награбленное»

Кампании по скупке определённых активов на бирже, как заявляют их вдохновители, направлены против тех, кто зарабатывает на понижении стоимости акций и сырья. Они призывают таким образом разорять особенно крупных инвесторов. Халвер полагает, что такие движения несут реальную угрозу рынкам:

«Можно сказать, что движение "Оккупай Уолл-стрит", движение против капиталистического зла обрело финансовую мощь. Фондовые рынки могут превратиться в казино, а этого допускать нельзя».

Тема «бунтующих трейдеров» стала одной из самых популярных на портале Reddit — за ней следят более 8 млн подписчиков. Онлайн-активисты грозятся и дальше продолжать борьбу с крупными инвесторами, которые, по их словам, наживаются на бедных. При этом они приветствуют и иски против используемой ими платформы Robinhood. Её возможный крах «бунтующие трейдеры» рассматривают очередную победу в их «крестовом походе» против крупного капитала.

Эволюция грозит революцией

Сетевые кампании застали биржи врасплох и это действительно может стать поворотным моментом в истории финансовых рынков. Об этом в интервью Euronews рассказал управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский:

— С чего началось: в 80-е годы был голосовой брокеридж, то есть брокеры звонили своим состоятельным клиентам и рекомендовали им, какие акции купить и какие продать. Это во многих фильмах есть: в «Уолл-стрит», например. Потом появились электронные брокеры и частные звонки оказались никому не нужны.

Но история развивалась дальше. После электронных брокеров появились различные вебсайты, где начали собираться люди, которые чувствовали себя VIP и немного посмеивались, троллили Уолл-стрит, профессиональных аналитиков, мол, «мы сами с усами». Там выступали с публикациями люди без соответствующей квалификации. Это как если бы вы посещали форум медиков, но не всякий, кто отвечает там на вопросы, — медик с дипломом и опытом в данной области. Вот и здесь та же самая история: рекомендации начинают раздавать люди, далекие от финансово-инвестиционной индустрии. Но именно специфика современного интернета, соцсетей и форумов такова, что любой человек может «засветиться», сделать себе какой-нибудь ник professional-trader и раздавать «бесплатные» рекомендации.

Это меня тревожит и об этом как раз сейчас думает регулятор в Штатах. Поданы искы против (торговой площадки) Robinhood, дело открыто, должно пройти расследование, будет определение суда, будут какие-то очень жесткие меры.

— Насколько произошедшее с GameStore похоже на финансовую пирамиду?

— Мы знаем все эти игры в конвертики, когда говорят: вложи 1 евро и отправь трем адресатам, а через месяц получишь 100 евро. Это из сказки «Как быстро разбогатеть». Она никогда никакого отношения к профессиональным инвестициям не имела, она пришла с мейн-стрита. Игра школьников – эти все рассылки.

Естественно, это финансовая пирамида. Когда же эти элементы влились в профессиональный рынок через электронных брокеров, в том числе массовых, таких как Robinhood, вот и получился такой симбиоз, такое чудовище, такая смесь пород. С одной стороны, это игровые элементы, которых не должно быть в сфере профессиональных инвестиций, а с другой стороны они направлены не на безобидные рассылки евровых банкнот кому-то. Это игра в совершенно взрослые инструменты, которые находятся в портфелях пенсионных фондов, на которых они зарабатывают доход, выплачиваемый пенсионерам в виде аннуитетов.

Спички детям не игрушка. Пока они играли в солдатиков, на это можно было смотреть снисходительно. Но у них появились спички в руках, а у детей спички нужно отбирать. Владимир Рожанковский управляющий директор Trade 123

— Кто проиграл и кто выиграл в результате этой схемы?

— В рассылке евровых банкнот в конвертике конечный отправитель всегда проигрывает – он отправляет трем адресатам, но не получит 100 евро в итоге. Он отсылает три банкноты и их теряет. То же самое и здесь. Они устроили эту игру и те, кто внизу пирамиды, сейчас обогатились. Купив GameStop по двузначным цифрам и продав по трехзначным цифрам, они уже сделали себе состояние и уже смотрят себе квартиры. Но те, кто находится наверху этой пирамиды, естественно, останутся у разбитого корыта.

Это их игра, которую они взяли и перенесли в серьезные пенаты. Они там играются в мейлы, а тут решили в качестве инструментария выбрать вполне серьезные и не безобидные вещи. Я думаю, для них уже сейчас это заканчивается плачевно.

Но, в основном, пострадают не те, кто организовал эту схему, а брокеры, которые смотрели на это всё сквозь пальцы. Думаю, Robinhood оштрафуют на приличную сумму, возможно даже им придется подавать на банкротство или искать поглощения.

Пострадали 83 хедж-фонда, они получили убытки из-за того, что им пришлось закрывать короткие позиции. Два фонда, насколько я знаю, обанкротились, в нескольких фондах полностью сменилось руководство.

— Система оказалась хрупкой?

— Система непроработанная, она сама себя опережала, бежала впереди паровоза. Когда я в Нью-Йорке работал на Уолл-стрит в 2000-м году, начали как грибы расти эти электронные трейды. Я понял тогда, что для обычного брокера с телефоном больше нет работы, потому что больше по телефону ордера не принимают, и я спрашивал себя: достаточно ли подготовлены люди, чтобы через интернет вести эти торги?

Я думаю, отрасль слишком сильно электронизировалась и не отвечает уровню развития, который она получила. Мне очень жаль, но, скорее всего, будет череда неких законодательных изменений в Европе и США, которые очень сильно ограничат доступ неквалифицированных инвесторов к биржам через онлайн.

Всех электронных брокеров вынудят просто ужесточить критерии фильтрации, отсева и т. д. Сейчас, по умолчанию, если у человека есть деньги, он может написать что угодно в анкете (при регистрации): что у него есть опыт, хотя на самом деле у него такого опыта нет. Эта анкета действует на принципах доверия. Но так нельзя, это же неправильно!

Дальше будут только ужесточения. Я думаю, что большинство людей, которые придут с улицы и захотят открывать брокерские счета, получат отказ. Эти люди будут вынуждены обращаться за помощью к профессионалам, они вернутся обратно в банки и начнут снова работать с квалифицированными брокерами так, как было до этой эпохи. И это, наверное, нормально.

Если проводить аналогии с аптекой и доктором, то пациенты вынуждены будут вернуться к докторам. Я думаю, в таком направлении всё будет двигаться.

Монстр под названием Robinhood был апофеозом свободы, максимально рисковой позицией. Дальше уже будет откат в сторону здравого смысла. Владимир Рожанковский управляющий директор Trade 123

Но что будет, если наведут порядок в этих «авгиевых конюшнях» на фондовом рынке? ведь, как известно, голь на выдумки хитра… Есть рынки, параллельные с фондовым. Есть рынок криптовалют, где только за одну только ночь такая криптовалюта как DOGE выросла на 300%. Если полностью ограничить такие спекулятивные операции на фондовом рынке, у меня есть опасения, что вся эта масса денег розничных инвесторов ринется на крипторынки, и там будет приблизительно то же самое, что было на этой неделе с GameStop.

В рамках закона

Как пишет Financial Times со ссылкой на юристов, участников онлайн-кампании по искусственному повышению котировок на биржах невозможно привлечь к ответственности и обвинить в нарушении закона. Для этого надо было бы доказать коммерческую заинтересованностью конкретных активистов в манипуляции ценами, иными словами, мошенничество, а сделать это не представляется возможным.