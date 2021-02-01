Лондон: пересесть в электромобили в 2030 году

Электромобиль станет автомобилем будущего: в этом сегодня мало кто сомневается. В Европе темп задаёт Великобритания. В ноябре премьер-министр объявил, что Соединённое королевство запретит продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в 2030 году.

"В Великобритании зафиксировали дату перехода к электромобилям - 2030-й. Но пока никто не задумался над дорожной картой. Как мы окажемся в зелёном будущем"? - говорит Дэвид Бейли, профессор университета Бирмингема.

Мало кто в автопромышленности сомневается, что бензиновые и дизельные двигатели доживают последние годы. Но задача, поставленная британским правительством, потребует значительной мобилизации:

"Достижение объявленной Великобританией цели приведёт к крупнейшим изменениям в автопроме за последнее столетие, - продолжает Дэвид Бейли. - Сегодня в Соединенном королевстве каждый десятый автомобиль оснащён электродвигателем. Завтра будут все 100 %. Средний цикл жизни автомобиля - семь лет. До намеченной британскими властями даты осталось 9 лет, так что модель будущего нужно начать разрабатывать уже сегодня, переориентируя соответствующим образом научно-исследовательские подразделения".

Амбициозные изменения могут иметь непредвиденные последствия. Недавно рождённый европейский автомобильный гигант Stellantis предупредил, что может закрыть свой завод Vauxhall в английском Лутоне.

"К 2025 году автопроизводители планируют выпустить на рынок 325 новых моделей электромобилей. Компании, которые говорят, что это невозможно, тянут время, чтобы догнать конкурентов", - считает специалист по транспорту и охране окружающей среды Грег Арчер.

"До недавнего времени Великобритания было лидером по производству электромобилей в Европе, - передаёт из Лутона наш корреспондент Тайг Энрайт. - Но отмеченный в последнее время всплеск спроса на зелёные средства передвижения и связанная с "брекситом" неопределенность изменили ситуацию. Более того, Европа занимает лидирующие позиции в крайне важном для электрокаров секторе - производстве аккумуляторов".

"Производство батарей и фактическая сборка электромобилей должны идти рука об руку. Аккумуляторы довольно тяжело транспортировать, поэтому новые заводы появляются в Восточной Европе, в Скандинавии, в то время как в Соединённом королевстве есть только одно производство недалеко от Сандерленда. Мы отстаем в гонке, но у нас еще есть время, чтобы наверстать упущенное", - говорит ведущий экономист Института Фарадея Стивен Гиффорд.

Чтобы британские автомобили продавались в ЕС беспошлинно, к 2026 году их аккумуляторы должны быть собраны из произведенных в ЕС деталей. Это может стать ещё одним препятствием для завоевания британскими электрокарами европейского рынка, - передаёт с места событий Тайг Энрайт.