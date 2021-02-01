Новая жизнь косовских собак

Бездомные, бродячие собаки на улицах Приштины - обычное явление. И чаще всего их ждет очень печальная участь. Ментор Гаши и три его помощника прилагают все усилия, чтобы спасти животных и дать им новую жизнь. Недалеко от места археологических раскопок Ульпиана в 10 км от Приштины на территории около 20 гектаров они создали приют для собак и с 2014 года спасли тысячи бездомных животных.

Ментор Гаши, руководитель приюта для собак: "Слишком много печальных случаев на улицах, слишком много собак, много страданий, именно поэтому мы решили открыть Приштинский приют. Мы занимаемся спасением собак. Беремся и в тяжелых случаях - находим собак, выхаживаем и отдаем в хорошие руки".

Малышку Риту, названную в честь британской поп-звезды албанского происхождения Риты Оры, нашли в ноябре прошлого года в очень плохом состоянии в Митровице. Последние три месяца она жила в приюте. Но вскоре ее жизнь должна измениться в лучшую сторону. Ритой заинтересовались за границей - и теперь ее с нетерпением ждет семья из американского штата Огайо. Ее будущая хозяйка Анни Бехлули замужем за косовским албанцем.

"Это больше, чем просто приютить животное. Вы знаете для нас это особенная возможность - привезти собаку именно из Косова. И я хотела бы еще больше узнать об этом процессе и дать этой маленькой собачке лучшую жизнь. Поэтому мы очень-очень волнуемся", - говорит Анни.

Приют не получает финансовой поддержки от властей и существует на пожертвования. Однако Ментор Гаши с оптимизмом смотрит в будущее и говорит, что самая большая награда за труд, это когда собаки проявляют к своим новым хозяевам особую любовь.