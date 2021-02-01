Прошло меньше года после начала пандемии, а вакцины против коронавируса уже разработаны и испытаны. Развёрнуто их производство и применение. Но важнейшие для Европы вопросы - в каком количестве и как быстро. От Мадрида до Парижа кампании прививок замедляются. Это делает и правительство Брюссельского региона.

«Общее количество доз намного ниже, чем ожидалось, - сказала его представитель Игне Невен. - Это значит, проводимая сейчас вакцинация пожилых людей в больницах и домах престарелых займёт гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Это, в свою очередь, значит, что для других категорий населения - старше 65 лет или людей с тяжёлыми заболеваниями - всё фактически откладывается ».

На минувшей неделе за такие перебои в союзном масштабе приходилось отдуваться Еврокомиссии. Но в понедельник ей пришли и хорошие новости. Фирма Pfizer обещала доставить дополнительно 75 млн доз во втором квартале.

Тем не менее председатель Урсулу фон дер Ляйен по-прежнему находится под огнём критики, на которую отвечает её пресс-секретарь:

«Мы считаем, что с самого начала этой пандемии мы находимся на правильном пути, обеспечивая как можно более согласованные и эффективные европейские ответные меры, - сказал Эрик Мамер. - Над этим Еврокомиссия работает на полной скорости».

Евросоюз на несколько месяцев отстал, в частности, от Великобритании в одобрении вакцин и получил их относительно меньше. Глава Еврокомиссии в минувшие выходные встретилась с руководством крупных фармацевтических компаний. И хотя AstraZeneca согласилась поставить дополнительно 9 млн доз, в сумме получится всего половина от того, что она обещала раньше.

Депутат Европарламента из Ирландии требует от Брюсселя большего:

«Комиссия поступила правильно, припугнув AstraZeneca, но проявила слабость ранее, при заключении контрактов. Их подробности не подлежали публикации, переговоры по ним не были прозрачными. Не было предусмотрено наказания компаний, не справляющихся со своими обязательствами, - сказал Билли Келлехер. - Но мы продолжаем оказывать давление на Комиссию, и в равной степени нам нужно, чтобы она оказывала давление на компании, подписавшие эти договорные соглашения ».

Нехватка вакцин приведет к более длительным локдаунам и, возможно, большей смертности. И пока нужные поставки не будут обеспечены, Еврокомиссии, правительствам и работникам здравоохранения предстоит ещё несколько трудных месяцев.