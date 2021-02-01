ЕС помогает Колумбии избавляться от насилия, беззакония, коки

Начавшийся год становится в Колумбии самым кровопролитным со времени подписания в 2016 году мирного соглашения между правительством и группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). По данным Специального юридического органа по поддержанию мира, до сих пор в среднем каждые четыре дня происходило убийства общественного деятеля, гражданского активиста или бывшего партизана.

Координатор по расследованию тяжких преступлений Себастьян Эскобар Урибе считает, что властям не следует больше направлять основные усилия на обеспечении безопасности силовыми методами:

"Мы надеялись, что правительство осуществит комплексные меры борьбы с насилием, сосредоточив свою государственную политику на искоренение всех его причин - а они кроются не в одной лишь военной сфере. Нужно не только добиваться роспуска вооруженных групп, но и на улучшать условия крестьянских общин на территориях, затронутых конфликтом. Нужно сократить социальный разрыв, существующий между селом и наиболее важными городами Колумбии ».

Подкомитет Европейского парламента пытается способствовать улучшению ситуации в южноамериканской стране. В 2016 году создан Европейский фонд для мира в Колумбии, из которого 127 млн евро были выделены на проекты развития сельских районов, возвращение к гражданской жизни бывших военных и партизан, вовлечение в общественную жизни тех, кто был от неё оторван, помощь коренным народам.

Испанский депутат Европарламента Хави Лопес добавляет:

"Одна из целей ЕС - также исправить структурные недостатки колумбийского государства, вызванные в значительной степени тем, что произошло в стране за последние десятилетия. Особенно это касается безопасности. Сегодня Колумбия является неполноценным государством. В некоторых её частях царит беззаконие, что создаёт возможность преследования и физического устранения общественных лидеров и правозащитников. О том, с какими серьезными проблемами, сталкиваются бывшие комбатанты, говорит тревожное количество убийств ".

Критику в адрес президента Ивана Дуке за бездействие отвергает его советник по стабилизации и консолидации Эмилио Арчила:

«Мы составили очень подробный план преодоления многочисленных и разнообразных последствий войны и разрухи. Мы решаем и застарелые проблемы, существовавшие вне зависимости от мирного соглашения. Мы уже получаем результаты, которые сделают этот процесс необратимым в декабре 2021 года».

При содействии Евросоюза Колумбия также решает такие задачи, как поддержка жертв конфликта и социальной несправедливости. В плане борьбы с наркоторговлей, крестьян поощряют на добровольную замену запрещенных растений, таких как кока, альтернативными культурами.