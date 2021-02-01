Международный кинофестиваль стал виртуальным

Международный фестиваль в Клермон-Ферране – самое значимое в мире мероприятие, посвящённое короткометражным фильмам. В прошлом году на нём побывало 172 566 зрителей, но в этот раз он стал полностью виртуальным. Помимо художественного и социального аспекта фестиваля, большое значение имеют и его связи с киноиндустрией, о чём рассказывает Тим Редфорд, занимающийся вопросами международной координации.

– Обычно мы принимаем около 4000 профессионалов. Нами разработан очень мощный инструмент, с помощью которого люди смогут взаимодействовать, общаться, смотреть фильмы, покупать фильмы, искать будущих продюсеров. Он предназначен только для профессионалов киноиндустрии. Они могут подключиться к платформе и посмотреть все присланные фильмы.

Для участия в фестивале поступило более 8000 фильмов, из которых было отобрано 153. Короткометражные фильмы сейчас рассматриваются как кузница будущих талантов, и поэтому вызывают большой интерес.

– Мы и прежде имели дело с сервисами потокового видео. Но теперь кое-что изменилось, и это довольно интересно: такие компании приходят не просто, чтобы приобрести уже снятый, законченный фильм для показа своей аудитории. Теперь они ищут талантливых режиссёров для работы над новыми проектами, для создания сериалов на своём языке для своей аудитории в своей стране. Например, Netflix приходит в поисках талантов сюда, в Клермон.

При регистрации фильмы доступны для просмотра во всём мире, за исключением полутора сотен отобранных. Из-за вопросов с правами их смогут увидеть лишь зрители, находящиеся на территории Франции.