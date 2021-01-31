Скандал вокруг контракта Месси с "Барселоной"

Более 500 миллионов евро за четыре года работы: публикация в газете El Mundo подробностей соглашения "Барселоны" с аргентинцем Лионелем Месси — одним из самых титулованных футболистов мира — вызвала громкий скандал.

Статья вышла с заголовком: "Контракт, разрушивший "Барселону". Испанские СМИ пишут, что в ответ на утечку информации Месси решил покинуть команду по окончании срока договора.

Адвокаты форварда готовят иск к газете и ряду лиц, имевших доступ к документу, включая бывшего президента клуба Хосепу Бартомеу.

Руководство "Барселоны" выступило с заявлением, в котором категорически отрицает какую-либо ответственность за публикацию и также обещает подать в суд на El Mundo.

Говорят жители Барселоны:

"Президент клуба рискует нашими деньгами и я думаю, что этому футболисту "Барса" платит слишком много".

"Я думаю, что некоторые футболисты зарабатывают больше других спортсменов, потому что они также приносят деньги. Если футболисты приносят больше прибыли, то почему они не должны получать соответствующий заработок? Есть же авторские права, и если футболисты приносят миллионные доходы в большом клубе, было бы несправедливо не платить им эти деньги".

85% бюджета "Барселоны" приходится на зарплаты футболистам, при этом клуб накопил огромный долг в миллиард евро и многие эксперты ранее указывали на то, что контракты с Месси нанесли ему финансовый ущерб, усугубившийся с учетом пандемии.