Политический кризис в Италии: попытки договориться

В Италии полным ходом идут переговоры о формировании правительства. Эту задачу после распада правящей коалиции и отставки премьер-министра доверили спикеру нижней палаты парламента.

В субботу Роберто Фико провёл консультации с представителями "Движения Пять звёзд" и Демократической партии. Они сошлись во мнении, что необходимо разработать общую для всех политическую программу. Идею подхватил и лидер партии"Живая Италия" Маттео Ренци.

Маттео Ренци, лидер партии "Живая Италия": "Поскольку этот кризис породили не личные симпатии или конфликты личного характера, а необходимость держать ответ перед согражданами, мы готовы выполнить эту миссию. Мы создадим письменный документ, в котором будет чётко обозначено: кто выполняет какие задачи и в какие сроки. Никаких поблажек и отговорок".

Никола Зингаретти, секретарь Демократической партии: "Мы просим о том, чтобы эта задача по разработке политической программы выполнялась в соответствии с пожеланиями граждан, и они могли смотреть в будущее с уверенностью и надеждой".

Политический кризис в стране разразился в связи с выходом из правящей коалиции партии "Живая Италия". За что её представители были раскритикованы общественностью: Италия переживает острую фазу пандемии коронавируса, ей не до политических дрязг, говорят итальянцы.

Франческо, житель Рима:

"На некоторые решения было напрасно потрачено время. Но мне кажется, что Маттео Ренци перегнул палку. Не думаю, что это был подходящий момент для подобных поступков. Посмотрим, как будут развиваться события".

Межпарламентские консультации о составе нового кабинета министров будут идти до вторника. В этот день Роберто Фико доложит о результатах своей работы президенту Италии Серджо Матарелле.